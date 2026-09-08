В Алматы временно ограничат движение на участке проспекта Абылай хана

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участке проспекта Абылай хана.

Так, с 22:00 до 06:00 8 и 9 сентября движение будет перекрыто на участке от пр.Райымбека до ул.Маметовой.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут.

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».