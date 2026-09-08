В Алматы 15 детей с начала года поступили в больницу после проглатывания магнитов

В Центре детской неотложной медицинской помощи Алматы продолжают фиксировать случаи проглатывания детьми магнитных шариков. Только за одну дежурную смену в приемное отделение поступили трое маленьких пациентов, которым потребовалась экстренная операция. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения.

Первому ребенку было 2 года. Он поступил с болями в животе, а обследование показало наличие инородных тел. Во время операции хирурги извлекли 25 магнитов.

Через несколько часов в больницу доставили второго ребенка - 2,5 лет, с жалобами на рвоту и боли в животе. После обследования его также экстренно прооперировали. Врачи извлекли 9 магнитов. После операции ребенок находился в стационаре 10 дней.

«Третий ребенок поступил в ту же смену, к утру, уже к завершению дежурства. Ребенку неполных 4 года, и снова жалобы на резкие боли в животе, слабость, рвоту. После обследования выявлены множественные инородные тела в ЖКТ. Настоящий шок наша команда испытала, когда извлекли 59 магнитов из тонкого кишечника ребенка. К моменту обращения за медицинской помощью опасные предметы уже перфорировали стенки тонкого кишечника. Это была одна из сложнейших операций в ту смену, 1 августа», - уточнил хирург приемного отделения Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Айбол Султанбеков.

С начала года в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы поступили 15 детей после проглатывания магнитов. Каждый такой случай требует особого внимания, поскольку несколько магнитов могут притягиваться друг к другу внутри организма и приводить к тяжелым осложнениям.

Врачи вновь призывают родителей не оставлять магнитные шарики и подобные игрушки в доступе у маленьких детей и внимательно следить за тем, с чем они играют.