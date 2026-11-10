В Алматы 90-летие Марфуги Айтхожиной отметили большим вечером поэзии и музыки

В театре традиционного искусства «Алатау» состоялся творческий вечер «Жыр аққуы – Марфуға», посвященный 90-летию известной казахстанской поэтессы Марфуги Айтхожиной. Поздравить юбиляра пришли писатели, поэты, известные артисты и представители творческой интеллигенции. Мероприятие прошло при поддержке акимата Алматы.

Марфуга Айтхожина - лауреат Государственной премии, Народный писатель Казахстана, заслуженный деятель Казахстана, почетный гражданин Алматы, кавалер орденов «Барыс», «Парасат» и «Құрмет». Ее произведения, посвященные родной земле, любви, человеческим чувствам и судьбе народа, занимают особое место в казахской поэзии.

Юбилейный вечер открыл Казахский национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы под управлением дирижера Жексена Айсына. Музыкальные выступления чередовались с поэтическими композициями, знакомившими зрителей с жизнью и творчеством Марфуги Айтхожиной.

На сцене выступили Народный артист Казахстана Шахимардан Абилов, заслуженные деятели Казахстана Махмут Тойкенов, Гульзат Даурбаева, Адилет Жексенби, Тилебек Кожанулы, Еркин Шукиман и Кабылаш Абикейулы, а также лауреат международных конкурсов Нурсултан Сабиров.

Одним из номеров программы стал монолог «Завет Абая» в исполнении актера Болата Абдильманова. Артисты театра «Алатау» представили поэтическую композицию «Аққу жүрек».

В числе гостей вечера были заместитель акима Алматы Абзал Нукенов и заместитель председателя Союза писателей Казахстана Галым Калибекулы, которые поздравили поэтессу с юбилеем.

В завершение Марфуга Айтхожина обратилась к зрителям со словами благодарности. Она выразила признательность акимату Алматы, организаторам, артистам и всем, кто пришел разделить с ней этот день.