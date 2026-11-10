На месте пустыря в Алматы обустроили сквер с площадкой для скейтбординга
В Алматы проведено масштабное благоустройство сквера в Жас Канате
В микрорайоне Жас Канат завершено благоустройство общественной территории в рамках программы «Бюджет народного участия» (БНУ). На месте бывшего пустыря появились прогулочные дорожки, зеленые зоны и площадка для скейтбординга. Об этом сообщили в акимате Турксибского района.
В ходе работ озеленили более 20 тыс. кв. м территории, уложили почти 6 тыс. кв. м тротуарной плитки, выполнили асфальтирование и обустроили участки с резиновым покрытием.
В сквере установили 53 опоры освещения, декоративные световые конструкции, скамейки, урны и малые архитектурные формы. Также оборудовали зону отдыха с перголой и систему автоматического полива.
Обновленная территория предназначена для прогулок, отдыха и занятий спортом жителей микрорайона.