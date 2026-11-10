Эстонский общественный телеканал ERR выпустил программу о туристическом Алматы

Алматы стал героем нового выпуска гастрономического тревел-проекта Maitserännak läheb külla («Гастрономическое путешествие в гости») эстонской общественной телерадиовещательной корпорации ERR. Ведущие программы познакомили зрителей с туристическими достопримечательностями города, местной кухней, культурными пространствами и возможностями для активного отдыха.

Путешествие по Алматы совершили эстонские шеф-повара Роман Защеринский и Никита Чунихин. В программу вошли посещение комплекса «Сункар» с экстремальными аттракционами, Кок-Тобе, Зеленого базара и музея современного искусства. Ведущие также попробовали блюда национальной кухни, включая бешбармак из конины и свежий кумыс, познакомились с виноградниками Алматинского региона и местами, связанными с музыкантом Виктором Цоем.

ERR – общественная телерадиовещательная корпорация Эстонии, объединяющая телевизионные, радио- и цифровые медиаплатформы. Выход отдельного выпуска об Алматы позволяет представить город европейской аудитории не только через известные достопримечательности, но и через гастрономию, городскую культуру и впечатления самих путешественников.

Международное медиаприсутствие играет важную роль в продвижении туристического потенциала города. По прогнозам, в 2026 году Алматы посетят более 800 тысяч иностранных туристов. Публикации и телевизионные проекты зарубежных СМИ расширяют узнаваемость города и знакомят потенциальных путешественников с разнообразием его туристических возможностей.