Сильные дожди, мокрый снег и ветер: в Алматы ожидается ухудшение погоды

В Алматы ожидаются продолжительные осадки: жителей призывают соблюдать меры предосторожности

С вечера 10 ноября в Алматы начнутся продолжительные осадки, которые продлятся до ночи 12 ноября. По прогнозу РГП «Казгидромет», в отдельных районах города ожидаются сильные дожди, в верхней части Алматы возможен мокрый снег.

Пик осадков прогнозируется в ночь на 11 ноября. В городе может выпасть до 20 мм, в горных районах - до 30 мм. Днем ожидается еще 5–7 мм. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. В ночь на 12 ноября синоптики также прогнозируют дождь, снег и туман.

В связи с предстоящей непогодой коммунальные службы Алматы переведены на усиленный режим работы. Для предупреждения и ликвидации возможных локальных подтоплений организовано дежурство 85 оперативных бригад общей численностью 1 579 человек. Подготовлены 415 единиц техники, 97 мотопомп и 2 950 мешков с песком.

Кроме того, для ежедневной уборки и содержания города предусмотрен выход 3 080 дорожных рабочих и 1 225 единиц специализированной техники.

Жителям и гостям Алматы необходимо соблюдать осторожность в период непогоды. Водителям рекомендуется снижать скорость, соблюдать дистанцию и не оставлять автомобили в местах возможного скопления воды. По возможности следует воздержаться от поездок в горную местность, а при сильном ветре избегать нахождения под деревьями, вблизи рекламных конструкций и линий электропередачи.

Городские службы будут следить за погодной обстановкой и оперативно реагировать на возможные последствия осадков.