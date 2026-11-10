В Алматы продолжается модернизация высокогорного катка «Медеу»

Ледовая арена площадью 10,5 тысячи квадратных метров, новая система охлаждения, обновлённые инженерные коммуникации и современные помещения для спортсменов. Именно такие изменения ждут легендарный объект. Как сообщили в Управлении строителства Алматы, работы на объекте ведутся сразу по нескольким направлениям. На сегодня полностью завершено усиление трибун, устройство кровли, декоративная отделка фасада и гидроизоляция трибун. Также проложены инженерные сети отопления и электроснабжения.

Продолжается внутренняя подготовка помещений. Сейчас строители занимаются монтажом наружной теплоизоляции, обшивкой внутренних стен и подведением сетей теплоснабжения.

Один из важных участков реконструкции — машинный зал площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Здесь продолжаются монолитные работы. Именно в этом помещении будет размещено оборудование, обеспечивающее работу инженерных и холодильных систем комплекса.

Отдельный этап модернизации связан с ледовой ареной. Её площадь составляет более 10 тыс. кв. м. Проектом предусмотрена полная замена технологической плиты и системы охлаждения. Новая система позволит поддерживать необходимые параметры льда даже при температуре наружного воздуха до +15 градусов.

Параллельно внедряются решения по повышению энергоэффективности. Предусмотрены автоматизация технологических процессов и перевод системы теплоснабжения на природный газ. Ожидается, что это позволит сократить потребление энергоресурсов на 25–30%.

Изменения коснутся и инфраструктуры для спортсменов. Под восточной трибуной оборудуют помещения для судей, зону допинг-контроля и восемь современных раздевалок площадью около 50 квадратных метров каждая.

Продолжается также обновление гостиницы «Медеу». После модернизации она сможет одновременно принимать до 140 спортсменов. Это позволит проводить на базе комплекса полноценные учебно-тренировочные сборы.

При этом одна из главных задач проекта — сохранить архитектурную узнаваемость «Медеу». Поэтому реконструкция сосредоточена прежде всего на внутренних конструкциях, инженерных коммуникациях и технологическом оснащении. Исторический облик комплекса останется неизменным.