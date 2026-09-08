Парк Первого Президента в Алматы полностью закрывается на период реконструкции

В Алматы продолжаются работы по реконструкции Парка Первого Президента. В связи с проведением строительно-монтажных работ территория парка полностью закрывается для посещения жителей и гостей города на период проведения реконструкции. Об этом сообщили в управлении развития общественных пространств города.

В рамках проекта выполняется комплексное благоустройство территории, обновление инженерной и дорожно-тропиночной инфраструктуры, озеленение, а также работы по созданию комфортных и безопасных условий для отдыха.

На период закрытия жители и гости города могут воспользоваться расположенным рядом Flow Park, который открыт для посещения. Доступ к Flow Park осуществляется через пешеходный мост, соединяющий прилегающие территории.

О сроках завершения реконструкции и дате открытия Парка Первого Президента для посетителей будет сообщено дополнительно.

Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанным с проведением реконструкционных работ.