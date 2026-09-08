Более 10 тыс. человек посетили павильон Алматы на туристической выставке в Куала-Лумпуре

В Куала-Лумпуре завершилась международная туристическая выставка MATTA Fair 2026. За три дня павильон Visit Almaty посетили более 10 тыс. зарегистрированных гостей.

Алматы впервые был представлен на крупнейшей туристической выставке Малайзии отдельным павильоном. Для посетителей подготовили культурную и гастрономическую программу, посвященную традициям и культуре Казахстана.

На площадке выступали казахские музыканты и танцоры, проходили дегустации национальных блюд и презентации традиционных сувениров. По итогам выставки павильон Алматы получил награду за лучшую культурную программу.

В рамках MATTA Fair также состоялся Almaty Tourism Day с участием представителей Министерства туризма, искусства и культуры Малайзии, Малайзийской ассоциации туристических и туроператорских агентств, авиакомпаний и туристического бизнеса двух стран.

Одним из результатов стало подписание меморандума о взаимопонимании между управлением туризма Алматы и Малайзийской ассоциацией туристических и туроператорских агентств. Документ предусматривает развитие сотрудничества в продвижении туристических направлений, обмене информацией и расширении деловых контактов.

Кроме того, прошли переговоры более 50 казахстанских и малайзийских туристических компаний. Стороны обсудили совместное продвижение Алматы, разработку новых туристических продуктов и расширение взаимного туристического обмена.

В 2025 году число туристов из Малайзии в Алматы выросло на 23%. Участие в выставке и достигнутые договоренности расширяют возможности для дальнейшего продвижения города на малайзийском туристическом рынке.