В Алматы пройдет турнир, посвященный Всемирному дню тогызкумалака

9 сентября в спортивном комплексе «Достык» в Алматы состоится турнир, посвященный Всемирному дню тогызкумалака. В соревнованиях примут участие около 200 человек — школьники Алматы и гости города. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы.

Главная цель мероприятия — популяризация национальной интеллектуальной игры, повышение интереса к тогызкумалаку среди подрастающего поколения и продвижение национальных ценностей.

Соревнования пройдут в формате рапид в пять туров. В 09:00 состоится торжественная церемония открытия, после чего участники проведут пять туров соревнований. Итоги каждого тура будут утверждаться судейской коллегией.

В программу также войдут открытый турнир, игры по тогызкумалаку среди участников, награждение победителей и призеров. Церемония закрытия начнется в 16:00.

Мероприятие пройдет при поддержке акимата города Алматы.

Дата: 9 сентября 2026 года

Начало: 09:00

Место проведения: спортивный комплекс «Достык»

Дополнительная информация: 8 775 650 58 45