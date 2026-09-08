В Алматы пройдет турнир, посвященный Всемирному дню тогызкумалака
9 сентября в спортивном комплексе «Достык» в Алматы состоится турнир, посвященный Всемирному дню тогызкумалака. В соревнованиях примут участие около 200 человек — школьники Алматы и гости города. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы.
Главная цель мероприятия — популяризация национальной интеллектуальной игры, повышение интереса к тогызкумалаку среди подрастающего поколения и продвижение национальных ценностей.
Соревнования пройдут в формате рапид в пять туров. В 09:00 состоится торжественная церемония открытия, после чего участники проведут пять туров соревнований. Итоги каждого тура будут утверждаться судейской коллегией.
В программу также войдут открытый турнир, игры по тогызкумалаку среди участников, награждение победителей и призеров. Церемония закрытия начнется в 16:00.
Мероприятие пройдет при поддержке акимата города Алматы.
Дата: 9 сентября 2026 года
Начало: 09:00
Место проведения: спортивный комплекс «Достык»
Дополнительная информация: 8 775 650 58 45