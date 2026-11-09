В ходе расширенного аппаратного совещания аким Алматы Дархан Сатыбалды поставил перед городскими службами задачи по подготовке к предстоящим снегопадам, контролю за строительными работами и восстановлению дорог и дворовых территорий. Также рассмотрены вопросы доступности медицинской помощи и предупреждения подтоплений.

Особое внимание уделили обращениям жителей по вопросам здравоохранения. Глава города отметил необходимость объективного анализа жалоб на качество медицинских услуг, отдельно учитывая обращения, связанные с государственными медучреждениями, частными клиниками и стоматологическими организациями.

В ходе совещания было отмечено, что около 34% пациентов, обращающихся за медицинской помощью в Алматы, - жители Алматинской области. В этой связи профильному управлению необходимо продолжить работу по повышению качества и доступности медицинских услуг, уделив особое внимание профилактике заболеваний и вакцинации населения.

По вопросам санитарного состояния города акиму доложили, что из 129 проблемных участков арычной сети приведены в порядок 125, работы на оставшихся четырех продолжаются. Дархан Сатыбалды также обратил внимание на необходимость комплексного решения проблемы подтоплений, включая строительство накопительных резервуаров для сбора и отвода ливневых вод.

Для зимней уборки подрядные организации приобрели 115 единиц спецтехники, ГКП «Алматы Тазалык» - 200 единиц. Запасы противогололедных материалов сформированы полностью.

На период осадков предусмотрено дежурство 85 оперативных бригад общей численностью 1 579 человек. В их распоряжении будут 415 единиц техники, 97 мотопомп и около 5 тыс. мешков с песком. К работе привлекут коммунальные предприятия, подрядные организации, городскую службу спасения и Департамент по чрезвычайным ситуациям.

Еще одной темой совещания стал ход строительных и монтажных работ в районах Алматы. Дархан Сатыбалды потребовал усилить контроль за соблюдением сроков и качеством работ, а также обеспечить восстановление дорожного покрытия и дворовых территорий после проведения земляных работ до 30 ноября т. г.