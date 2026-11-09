Сборная Алматы завоевала пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате Казахстана по таеквондо (WT) среди взрослых. Второе место в командном зачёте заняла сборная Шымкента, третье - команда Туркестанской области. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы.

Алматинцы удерживают первое место в командном зачёте пятый год подряд - с 2022 года. За этот период сборная четырежды побеждала на чемпионатах страны, а в 2023 году выиграла командный зачёт Спартакиады Казахстана.

В этом году чемпионат прошёл с 4 по 6 ноября во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Около 350 спортсменов из всех регионов страны разыграли медали в 16 весовых категориях.

Чемпионами Казахстана стали Еркебулан Енсегенов (до 54 кг), Нурали Махмут (до 58 кг), Мухаммедали Махмут (до 63 кг), Батырхан Кусетов (до 80 кг) и Рита Бакишева (до 46 кг).

Серебряные медали завоевали Айдана Кумартаева (до 46 кг), Аружан Найманбаева (до 67 кг), Дамир Шуленов (до 68 кг) и Бекарыс Нургазы (свыше 87 кг).

Бронзовыми призёрами стали Жанель Султангалиева (до 46 кг), Санжар Исмаил (до 58 кг), Азим Ниязов (до 63 кг), Нурбек Газез и Султанбек Орынбек (оба - до 68 кг), а также Нурриза Турарова (до 73 кг).