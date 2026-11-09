Алматы выиграл чемпионат Казахстана по боксу с лучшим результатом по золоту за шесть лет

Шесть чемпионских титулов и первое место в общекомандном медальном зачёте - с таким результатом сборная Алматы завершила чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин и женщин в Таразе. По количеству золотых наград это самое успешное выступление алматинских боксёров за последние шесть лет. Об этом сообщили в управлении спорта города Алматы.

В период с 2021 по 2025 год спортсмены города завоёвывали на чемпионатах страны и Спартакиаде Казахстана от двух до четырёх золотых медалей за сезон. В этом году сразу шесть алматинцев поднялись на высшую ступень пьедестала. По сравнению с прошлогодним национальным первенством число чемпионских титулов увеличилось втрое.

Всего сборная Алматы завоевала 14 медалей: шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Победу в общем зачёте обеспечили выступления обеих команд: мужчины и женщины принесли Алматы по три чемпионских титула.

Чемпионат Казахстана проходил в Таразе. В соревнованиях участвовали 369 спортсменов из 20 регионов страны. Победителей и призёров определили в десяти мужских и десяти женских весовых категориях.

Победители и призёры от Алматы

Золото: Фарух Токтасынов - до 70 кг, Нурбек Мурсал - до 75 кг, Данияр Рахимбердинов - свыше 90 кг, Виктория Графеева - до 60 кг, Бакыт Сейдиш - до 70 кг, Елдана Талипова - свыше 80 кг.

Серебро: Султанбек Айбарулы - до 85 кг, Ерсултан Сапар - свыше 90 кг, Назым Кызайбай - до 54 кг, Шахназ Исаева - до 57 кг.

Бронза: Бекнур Батырбек - до 85 кг, Елянур Турганова - до 48 кг, Дана Дидай - до 70 кг, Асель Токтасын - свыше 80 кг.