Алматы расширяет присутствие на китайском рынке делового туризма

Алматы усиливает продвижение на китайском рынке делового туризма, ориентируясь на привлечение корпоративных путешественников, международных конференций и деловых мероприятий.

Одним из направлений этой работы стало участие города в международной выставке China International MICE Exchange (CIMX Beijing 2026), прошедшей с 3 по 5 ноября в Пекине. На международной площадке Visit Almaty представил туристические возможности города китайским туроператорам, организаторам деловых мероприятий и корпоративных поездок.

Китай входит в число наиболее перспективных туристических рынков Алматы. По итогам 2025 года город посетили 136 419 туристов из КНР, что на 37,6% больше, чем годом ранее. Положительную динамику поддерживает прямое авиасообщение Алматы с четырьмя крупными городами Китая — Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Урумчи.

На фоне роста туристического обмена Алматы последовательно развивает направление MICE-туризма, предусматривающее проведение международных конференций, корпоративных мероприятий и деловых поездок.

Одним из конкурентных преимуществ города является возможность объединить деловую программу с разнообразным туристическим предложением. Участники международных мероприятий могут совместить рабочие встречи с посещением горных курортов, знакомством с культурой, национальной кухней и достопримечательностями Алматы.

В рамках выставки представители Visit Almaty провели переговоры с участниками китайского туристического рынка по вопросам развития совместных программ, продвижения Алматы среди корпоративных клиентов и расширения возможностей для организации международных мероприятий.

CIMX Beijing 2026 объединила более 3 000 представителей индустрии из 41 страны и региона, предоставив участникам возможность представить туристические направления профессиональному сообществу.

Продвижение на китайском рынке направлено на расширение географии делового туризма Алматы, привлечение новых категорий гостей и повышение востребованности городской туристической инфраструктуры.