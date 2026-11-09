В Алматы проходит IV Казахстанский философский конгресс «Философия казахстанского общества: ценностные ориентиры и перспективы развития», объединивший казахстанских и зарубежных ученых, философов, преподавателей и молодых исследователей. Об этом сообщили в управлении молодежной политики Алматы.

В центре внимания участников - национальная идентичность, духовно-нравственные ценности, развитие образования и влияние цифровых технологий на современное общество. Программа включает пленарные заседания, научные дискуссии, круглые столы и встречи со студентами.

Особое внимание на конгрессе уделили воспитанию молодежи, сохранению культурного наследия и принципам концепции «Адал азамат», предложенной Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Сегодня молодежь получает огромный объем информации, но важно, чтобы вместе с цифровыми навыками развивались критическое мышление, способность анализировать происходящее и принимать самостоятельные решения. Философия помогает молодому человеку осмысливать свои поступки, понимать ответственность перед обществом и формировать собственные жизненные ориентиры. Именно эти качества лежат в основе принципов „Адал азамат“», - отметил руководитель управления молодежной политики Алматы Азиз Кажденбек.

Отдельную часть программы посвятили искусственному интеллекту. Ученые рассмотрели его влияние на способы получения знаний, возможные риски использования новых технологий и необходимость сохранения самостоятельного мышления в условиях цифровизации.

В рамках конгресса также работают тематические площадки по тюркской и степной философии, научным исследованиям и культуре философского мышления в образовании.

По словам Азиза Кажденбека, такие интеллектуальные площадки важно развивать и за пределами научных конференций, вовлекая в них студентов и молодых специалистов.

Конгресс проходит с 3 по 19 ноября в нескольких городах Казахстана. Помимо Алматы, мероприятия запланированы в Астане, Караганде, Костанае, Усть-Каменогорске и других городах. Программа также предусматривает конкурс философских эссе, встречи молодых ученых и интеллектуальные игры.