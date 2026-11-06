Заместитель акима Алматы Абзал Нукенов провёл личный приём граждан

В Алматы состоялся очередной личный приём граждан заместителем акима города Абзалом Нукеновым. В ходе встречи жители обратились с вопросами, касающимися образования, социальной сферы, молодёжной политики, сохранения исторической памяти и поддержки общественных инициатив.

В частности, были рассмотрены предложения по поддержке производства детского художественного фильма, а также вопросы подготовки мероприятий к 40-летию событий Желтоқсан и увековечения памяти выдающихся горожан.

Отдельный блок обращений касался сферы образования. Заявители подняли вопросы организации учебного процесса, обеспечения безопасности учащихся, деятельности отдельных образовательных учреждений, а также создания благоприятной образовательной среды.

Кроме того, обсуждались вопросы поддержки ветеранских организаций, в том числе объединения ветеранов Чернобыля, реализации социальных и молодёжных проектов, а также законодательных инициатив.

Среди представленных инициатив расширение географии авторского образовательного курса, направленного на патриотическое воспитание школьников. Проект, реализованный в пилотном формате в Наурызбайском районе, предлагается распространить на другие районы города.

По каждому обращению были заслушаны предложения и обозначены вопросы, требующие дополнительной проработки с профильными управлениями и компетентными органами.

Все обращения взяты в работу. Ответственным государственным органам поручено детально изучить поднятые вопросы в пределах своей компетенции и обеспечить заявителям обратную связь в установленном порядке.