В Алматы в связи с ремонтом на несколько ночей перекроют участок улицы Центральная

В рамках пробивки улицы Саина до БАКАДа вводятся временные ограничения движения на участке улицы Центральная в Алатауском районе.

Так, с 23:00 до 06:00 с 7 по 12 ноября движение будет перекрыто на участке от улицы Аруана до улицы Саина.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут.

Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».