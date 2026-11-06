В Алматы подвели итоги сезона «Жасыл ел – 2026»

От парков до Кок-Жайляу: тысячи молодых алматинцев благоустраивали город в рамках «Жасыл ел»

В Алматы завершился XXII сезон молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». В этом году временную работу получили 2 100 молодых алматинцев. За несколько месяцев они очистили около 5 гектаров территории, вывезли 2 тонны мусора и высадили 2,5 тыс. деревьев и саженцев. Итоги подвели на церемонии закрытия сезона в ALT University. Об этом сообщили в управлении молодежной политики Алматы.

Проект реализуется в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан» и позволяет молодежи получить первый трудовой опыт, одновременно участвуя в благоустройстве и озеленении города.

«В 2026 году в Алматы мы обеспечили временной работой 2 100 молодых людей. За сезон участники отрядов очистили около 5 гектаров территории, вывезли 2 тонны мусора, организовали 25 субботников и 70 экологических акций. Было высажено 2 500 деревьев и саженцев. За этими цифрами стоит конкретная работа молодежи по благоустройству нашего города», - рассказал заместитель руководителя управления молодежной политики Алматы Мирас Нысаналиев.

Трудовой сезон стартовал 1 мая. Участники работали в парках, вдоль городских рек и в горных ущельях. Уборки и экологические акции проходили в Аюсае, Кимасаре, на Терренкуре, вдоль реки Есентай и других общественных территориях.

19 сентября молодежные отряды присоединились к общегородскому субботнику, приуроченному ко Всемирному дню чистоты. А 9 октября бойцы «Жасыл ел» участвовали в высадке около 2 тыс. елей на Кок-Жайляу.

К трудоустройству участников подключился и Городской центр карьеры Алматы. Всего при его содействии в 2026 году работу получили 3 240 молодых алматинцев. Специалисты провели более 7 200 карьерных консультаций и организовали 23 ярмарки вакансий, которые посетили свыше 18 тыс. человек.

По словам Мираса Нысаналиева, участие в «Жасыл ел» помогает молодым людям получить первый трудовой опыт, научиться работать в коллективе и самостоятельно зарабатывать.

По итогам предыдущего сезона Алматы признали лучшим регионом Казахстана по реализации проекта «Жасыл ел». В 2026 году план по трудоустройству участников выполнен полностью.

На церемонии закрытия в ALT University собрались представители Общественного совета Алматы, экологических и волонтерских организаций, руководители молодежных проектов и бойцы трудовых отрядов. Самых активных участников наградили за работу в течение сезона.