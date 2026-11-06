Автомобили дают около 60% выбросов в Алматы: что еще загрязняет воздух города

Около 60% годового объема выбросов загрязняющих веществ в Алматы приходится на автотранспорт. Это порядка 113 тыс. тонн в год. При этом автомобили - не единственный источник загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщили в управлении экологии и окружающей среды Алматы.

Общий объем выбросов в городе составлял около 189 тыс. тонн. Основная доля приходилась на автомобильный транспорт.

В холодное время года дополнительную нагрузку на атмосферу создают частные дома, отапливаемые углем и дровами, а также объекты, использующие твердое и жидкое топливо, в том числе бани и заведения общественного питания, в частности шашлычные.

На качество воздуха влияют и природные особенности Алматы. Город расположен у подножия Заилийского Алатау. Зимой, особенно в безветренную погоду, здесь возникает температурная инверсия: теплый слой воздуха препятствует рассеиванию выбросов, из-за чего загрязняющие вещества накапливаются в нижних слоях атмосферы.

Для улучшения качества воздуха в Алматы предусмотрено поэтапное введение новых экологических требований. В частности, утвержденные 30 декабря 2025 года Правила охраны атмосферного воздуха предусматривают усиление контроля за стационарными источниками загрязнения, применение газоочистного оборудования и ограничение использования твердого и жидкого топлива в газифицированных районах.

Отдельное направление связано с сокращением выбросов от транспорта. В городе продолжается обновление автобусного парка, расширяется сеть выделенных полос для общественного транспорта. Эти меры направлены на развитие альтернативы поездкам на личных автомобилях.

Также в Алматы с апреля т.г. реализуется пилотный проект зоны с низким уровнем выбросов (LEZ). На пилотном этапе участие предусмотрено на добровольной основе, без введения платы за въезд, штрафов и ограничений движения. Проект позволяет отработать механизмы дальнейшего применения экологических требований к автотранспорту.

Работа по снижению загрязнения воздуха предусматривает меры как в транспортной сфере, так и в отношении объектов, использующих топливо и выбрасывающих загрязняющие вещества в атмосферу.