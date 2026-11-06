Казахстанский проект «Ситуационный центр Управления образования города Алматы» удостоен специального приза «Международный опыт» на церемонии вручения премии «Хрустальный шар – 2026», состоявшейся 5 ноября в Москве.

Награду представителям Алматы вручили по итогам международного конкурса в сфере аналитики социальных медиа и цифровых коммуникаций.

Ранее казахстанская разработка вошла в топ-10 проектов международной номинации «Государство и общество», став единственным представителем Центральной Азии в десятке лучших.

Премия «Хрустальный шар» проводится в шестой раз. В этом году конкурс включал восемь тематических номинаций и три специальные категории. Оценку представленных проектов осуществляло профессиональное жюри.

Алматинский Ситуационный центр получил признание за применение цифровых инструментов в решении общественно значимых задач. Система объединяет мониторинг информационного пространства, обработку обращений граждан и оперативное взаимодействие с ответственными службами, позволяя своевременно выявлять проблемы в сфере образования.

«Получение международной награды — значимое событие для нашей команды. Особенно приятно, что проект из Алматы получил признание профессионального сообщества за пределами Казахстана. Это результат совместной работы и поддержки городских властей, благодаря которой подобные инициативы получают возможность развиваться и приносить практическую пользу жителям», — отметил руководитель проекта Рафаэль Гасанов.

Присуждение специального приза стало международным признанием казахстанского опыта внедрения цифровых решений в систему городского управления.