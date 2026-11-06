Опыт поликлиники № 37 Алматы стала основой единого стандарта ПМСП по всему Казахстану

От Алматы — по всей стране: опыт поликлиники № 37 принят за основу единого стандарта ПМСП

Министерство здравоохранения Республики Казахстан приняло опыт городской поликлиники № 37 Алматы за основу Единого стандарта первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), внедряемого по всей стране. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

Руководители управлений здравоохранения Казахстана посетили городскую поликлинику № 37 Алматы, где ознакомились с организацией работы и внедрением современных подходов к оказанию медицинской помощи.

Поликлиника построена в 2025 году в Бостандыкском районе Алматы и рассчитана на 500 посещений в смену. Сегодня она обслуживает более 41,5 тысячи жителей.

Модель поликлиники объединяет три направления: комфорт, качество и цифровизацию. Для удобства пациентов внедрены электронная очередь, распределение потоков по срочности обращения, доступная среда и размещение востребованных кабинетов на первом этаже.

Для повышения качества медицинской помощи внедрены наставничество, выездные бригады, внутренний аудит и оценка работы персонала. Поликлиника полностью цифровизирована: доступны электронная запись, телемедицина и цифровые сервисы.

Здесь оказывают первичную, консультативно-диагностическую и реабилитационную помощь. Доступны МРТ, КТ, рентген, маммография, лабораторные и эндоскопические исследования. Также работают Центр скрининга, дневной стационар, Центр амбулаторной хирургии и реабилитации.

Единый стандарт обеспечивает удобную маршрутизацию пациентов и получение комплексной медицинской помощи в одном месте.

В рамках визита руководители управлений здравоохранения Казахстана ознакомились с организацией работы поликлиники, внедрением цифровых решений и современными подходами к оказанию медицинской помощи.

Напомним, программа «Единый стандарт ПМСП» была ранее утверждена при поддержке депутатов маслихата Алматы.