В Турксибском районе Алматы появилось ещё одно благоустроенное общественное пространство. На улице Александрова, на участке от проспекта Сейфуллина до улицы Жансугурова, завершены работы по обустройству пешеходно-прогулочной зоны.

Проект реализован в рамках программы «Бюджет народного участия», благодаря которой жители могут предлагать собственные идеи по развитию городской инфраструктуры и благоустройству общественных территорий.

В ходе работ обустроены пешеходные дорожки, обновлено асфальтовое покрытие, установлены скамейки, урны и спортивные элементы воркаута. Также оборудованы наружное освещение и автоматическая система полива.

Особое внимание уделено озеленению: на территории высажено 5 000 кустарников и обустроено 10 544 м² газона.

В настоящее время продолжается приём заявок на участие в проекте. Жители могут предложить свои идеи по благоустройству и развитию района на сайте budget.open-almaty.kz.

Благодаря предложениям горожан общественные пространства постепенно преображаются, становясь более удобными для прогулок, занятий спортом и отдыха.