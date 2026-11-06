В Алматы завершили благоустройство пешеходной зоны на улице Александрова в Турксибском районе
В Турксибском районе Алматы появилось ещё одно благоустроенное общественное пространство. На улице Александрова, на участке от проспекта Сейфуллина до улицы Жансугурова, завершены работы по обустройству пешеходно-прогулочной зоны.
Проект реализован в рамках программы «Бюджет народного участия», благодаря которой жители могут предлагать собственные идеи по развитию городской инфраструктуры и благоустройству общественных территорий.
В ходе работ обустроены пешеходные дорожки, обновлено асфальтовое покрытие, установлены скамейки, урны и спортивные элементы воркаута. Также оборудованы наружное освещение и автоматическая система полива.
Особое внимание уделено озеленению: на территории высажено 5 000 кустарников и обустроено 10 544 м² газона.
В настоящее время продолжается приём заявок на участие в проекте. Жители могут предложить свои идеи по благоустройству и развитию района на сайте budget.open-almaty.kz.
Благодаря предложениям горожан общественные пространства постепенно преображаются, становясь более удобными для прогулок, занятий спортом и отдыха.