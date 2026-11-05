В Алматы под снос попала очередная незаконная пристройка

Пристройка к жилому помещению по проспекту Сейфуллина, 53 была возведена за отсутствием разрешительных документов, сообщает Управление градостроительного контроля.

Ранее инспекторы управления выявили, что собственником самовольно возведена пристройка Г-образной формы размерами 11,3м × 3,52м и 9м х 2,5м на земельном участке общего пользования.

По результатам разъяснительных работ пристройка была демонтирована собственником самостоятельно в добровольном порядке.