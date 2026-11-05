«Қазақтың Қыз Жібегі»: в Алматы прошел творческий вечер к 75-летию Меруерт Өтекешевой

В театре традиционного искусства «Алатау» состоялся творческий вечер «Қазақтың Қыз Жібегі», посвященный 75-летию народной артистки Казахстана Меруерт Өтекешевой, известной по главной роли в фильме «Қыз Жібек». Мероприятие прошло при поддержке акимата Алматы.

В честь юбилея актрисы, награжденной орденами «Парасат» и «Құрмет», подготовлена концертная и театральная программа с участием артистов, коллег и учеников Меруерт Өтекешевой. Зрителям также показали документальный видеоролик о ее жизни и творческом пути.

Вечер открылся хореографической композицией «Мереке-думан» в исполнении артистов театра «Алатау». Студенты Казахского национального университета искусств им. Куляш Байсеитовой и актеры иммерсивного театра «JAN» представили театрализованную постановку.

Артисты Казахского национального драматического театра им. Мухтара Ауэзова исполнили отрывок из музыкальной драмы «Қыз Жібек». Кроме того, на сцене вновь ожил образ Карагоз, воплощенный Меруерт Өтекешевой.

В музыкальную часть программы вошли адажио из балета «Жизель», кюй «Аққу», песня «Махаббат майданы» и другие произведения. Заслуженный деятель Казахстана Толкын Забирова исполнила песню «Гакку» Укили Ыбырая.

В юбилейном мероприятии также приняли участие ученики и коллеги актрисы, представившие номера в знак признания ее вклада в развитие казахстанского театра и кино.

Завершился вечер композицией «Театр – біздің тағдырымыз».