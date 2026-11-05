В Жетысуском районе Алматы создают новые места для прогулок и отдыха

В Жетысуском районе Алматы обновляют общественные пространства, дворы и набережные. Здесь уже завершили благоустройство парка «Жетысу» и улицы Казыбаева, а до конца ноября планируют закончить еще семь из 25 проектов по программе «Бюджет народного участия», а также обновление набережной Карасу. О ходе работ на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал аким района Курасбек Садибеков.

На улице Казыбаева благоустроили участок длиной более километра и площадью 2,3 гектара. Там появились прогулочные зоны и автополив, высадили более 21 тысячи кустарников и свыше 60 крупномерных деревьев. В парке «Жетысу» площадью 3,6 гектара обновили дорожки, озеленение и освещение, установили систему автополива. На улице Палладина продолжаются работы по обновлению пешеходной части и благоустройству территории.

«На Казыбаева удалось создать удобное пространство для прогулок и одновременно озеленить территорию. В парке “Жетысу” обновили дорожки и освещение, а автоматический полив поможет ухаживать за зелеными насаждениями. Сейчас такие же комплексные работы ведутся на улице Палладина», - сообщил Курасбек Садибеков.

По программе «Бюджет народного участия» в районе реализуют 25 проектов: 18 уже завершены, еще семь планируют закончить до конца ноября. На месте бывшего рынка «Рахат» за счет спонсорских средств строят новый сквер. На завершающей стадии находится и благоустройство набережной реки Карасу в микрорайоне Кемел. Ее протяженность более километра.

Текущий ремонт охватил семь дворовых территорий. На четырех работы завершили: на улице Ратушного обновили детские площадки, зоны отдыха и озеленение, установили автополив. На проспекте Рыскулова обустроили детскую площадку и футбольное поле. Еще три двора благоустраивают в микрорайоне Кокжиек: там обновят три детские площадки, два футбольных поля и одну спортивную площадку.

«В программе народного участия жители сами предлагают, какие пространства и площадки нужно обновить в их районе. Сейчас важно завершить оставшиеся проекты в срок и учесть потребности людей, которые будут пользоваться этими территориями каждый день. Во дворах Кокжиека предусмотрены площадки для детей, футбольные поля и спортивная зона», - отметил аким.

Параллельно в районе проводят субботники и экологические акции. С начала года состоялось более 46 таких мероприятий, в которых участвовали свыше 28 тысяч человек. За это время вывезли более 7,5 тысячи кубометров мусора.

«Благоустройство не заканчивается после открытия парка или обновления двора. Нужно поддерживать чистоту, следить за состоянием площадок и зеленых насаждений. В этом году к субботникам и экологическим акциям присоединились тысячи жителей. Их участие помогает сохранять порядок в районе», - добавил Курасбек Садибеков.