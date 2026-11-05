Международные платформы Colisium и IMX Shanghai подписали меморандум о сотрудничестве в музыкальной индустрии. Соглашение направлено на развитие профессиональных связей между странами Азии и СНГ. Одной из площадок для обсуждения совместных проектов станет Алматы, где 20–21 ноября в пространстве Almaty Creative на ул. Маркова, 44, пройдет конференция Colisium Almaty. Об этом сообщили в городском управлении туризма.

Меморандум подписали во время музыкального форума IMX Shanghai, который состоялся 29–31 октября в Китае. Стороны намерены развивать сотрудничество между организаторами концертов, продюсерами, музыкальными лейблами и менеджерами артистов.

На конференции представители китайской музыкальной индустрии расскажут об особенностях местного рынка, условиях продвижения зарубежных исполнителей и организации гастролей. Также ожидается участие специалистов из Японии, Южной Кореи, Великобритании, США, России и Узбекистана.

Среди основных тем - распространение музыки через международные платформы, организация концертов за рубежом, работа с музыкальными лейблами и участие артистов в фестивалях.

Для казахстанских исполнителей и продюсеров встреча станет возможностью обсудить сотрудничество непосредственно с представителями зарубежного музыкального бизнеса.

В Алматы насчитывается более 21 тыс. субъектов креативной индустрии. Музыкальная отрасль является одним из направлений этого сектора.