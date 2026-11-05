В Жетысуском районе Алматы промышленное производство выросло на 8,5%

Промышленное производство в Жетысуском районе Алматы за десять месяцев 2026 года увеличилось на 8,5% и достигло 324 млрд тенге. Положительная динамика отмечается также в строительстве и предпринимательстве. В районе продолжается создание новых промышленных площадок, расширение действующих предприятий и развитие малого и среднего бизнеса. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы сообщил аким района Курасбек Садибеков.

Сегодня в районе работают 54 крупных промышленных предприятия. Для дальнейшего наращивания производственного потенциала ведется строительство четырех малых индустриальных парков общей площадью более 45 тысяч квадратных метров. Параллельно реализуются проекты по расширению предприятий «Келет» и «Айсмастер».

Рост наблюдается и в строительной отрасли. За отчетный период объем строительных работ увеличился на 32% и составил 60,5 млрд тенге. С начала года в районе введено в эксплуатацию 151,2 тысячи квадратных метров жилья.

Важную роль в экономике района играет малый и средний бизнес. Сейчас здесь зарегистрировано более 35 тысяч субъектов предпринимательства. За десять месяцев налоговые поступления выросли на 11% и достигли 290 млрд тенге. Кроме того, создано около 4 тысяч новых рабочих мест.

«Жетысуский район является одним из крупных промышленных районов Алматы. Поэтому для нас важно не только поддерживать действующие производства, но и создавать условия для реализации новых проектов, расширения предприятий и развития предпринимательства», - отметил Курасбек Садибеков.

По словам акима района, в дальнейшем работа будет сосредоточена на развитии промышленного потенциала, реализации инвестиционных проектов и поддержке предпринимательской активности.