В Жетысуском районе Алматы продолжается развитие образовательной и культурной инфраструктуры. Помимо строительства и реконструкции школ, здесь планируют создать Инновационный центр творчества, расширяют сеть библиотек и обеспечивают доступность спортивных и творческих секций для детей. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы сообщил аким района Курасбек Садибеков.

В рамках национального проекта «Келешек мектептері» введена в эксплуатацию школа №225 на 1 200 мест на улице Боралдай. Кроме того, для школы №112 построен дополнительный корпус на 320 мест. Сейчас реконструкция продолжается в школе №43, где возводится еще один корпус на 280 мест. Завершить работы планируется до конца 2027 года.

«Наряду с развитием инфраструктуры мы уделяем особое внимание созданию условий для всестороннего развития детей. Важно не только обеспечить школьников местами, но и расширить доступ к дополнительному образованию, творчеству и спорту», - отметил Курасбек Садибеков.

В этом направлении в микрорайоне Кулагер определен земельный участок площадью 1,26 га для строительства Инновационного центра творчества. Изначально объект планировалось разместить в микрорайоне Айнабулак-2, однако из-за расположения участка в водоохранной зоне проект перенесли. В настоящее время рассматривается вопрос выделения средств на корректировку проектно-сметной документации.

Возможности для занятий творчеством и спортом также расширяются в рамках программы «Damu Bala». Сегодня в районе около 5 тысяч детей посещают соответствующие кружки и секции, которые организованы на базе 78 организаций.

Продолжается и развитие библиотечной инфраструктуры. В рамках проекта «Читающая нация» в микрорайоне Кулагер открылась новая библиотека. Еще одно пространство для чтения начало работу в торговом доме «Адем», став доступным для жителей и работающих поблизости горожан.

«Мы стремимся, чтобы образовательные и культурные пространства были доступны жителям в разных частях района. Такие проекты формируют возможности для обучения, досуга и содержательного времяпрепровождения детей и взрослых», - подчеркнул аким района.

Отдельное внимание уделяется развитию массового спорта и популяризации национальных видов спорта. Совместно с Управлением спорта Алматы ко Дню города в Жетысуском районе были организованы «Ұлы дала ойындары». Мероприятие собрало более 5 тысяч жителей и гостей города.