В Алматы обнаружили уникальное золотое украшение сакской эпохи

Археологические открытия в Алматы: новые находки сакской эпохи в могильнике Карагайлы

В 2026 году при поддержке акимата города Алматы Объединением музеев города Алматы проведены аварийные археологические раскопки кургана сакского периода эпохи раннего железного века на могильнике Карагайлы, расположенном на территории Наурызбайского района. В ходе работ обнаружены уникальное золотое изделие и многочисленные человеческие останки.

Диаметр кургана составляет 25-26 метров, высота – около 2,5 метра. По предварительной датировке, основанной на изучении могильника, памятник относится к сакскому периоду и датируется IV–III веками до нашей эры. Курган был ограблен еще в древности. Грабительская воронка – 3 метра.

В ходе раскопок археологи обнаружили значительное количество человеческих останков. Предположительно, в кургане могли быть захоронены четыре взрослых человека и трое детей. Точное количество погребённых пока не установлено.

Помимо костных останков, были найдены фрагменты сакской керамики. Большинство артефактов после ограбления беспорядочно раскиданы.

Особую ценность представляет уникальное золотое изделие – предположительно, небольшая литая золотая фигурка в виде медведя, предназначенная для украшения головного убора. Наличие отверстий на пластинке указывает на то, что украшение могло пришиваться к головному убору.

Подобные изделия характерны для костюма сакской эпохи. Аналогии известны и по другим археологическим находкам: в частности, золотое навершие в виде архара было обнаружено на головном уборе «Золотого человека», а в 2014 году на могильнике Кок-Кайнар нашли скульптурку барса, которая также была элементом головного убора.

«Исследования могильника Карагайлы продолжаются. Для уточнения обстоятельств захоронения и определения точного количества погребённых планируется проведение дополнительных анализов, в том числе с привлечением специалистов-антропологов. Особый интерес представляет необычно большое количество человеческих останков в одном кургане, поскольку подобные захоронения нетипичны для Казахстана. Как правило, курганы сопоставимого размера предназначались для захоронения одного-двух человек», – рассказывает старший научный сотрудник КГКП «Объединение музеев города Алматы» Нурпеисов Марат Мугалович.

«Скульптурная фигурка медведя уникальна для Казахстана. Подобных находок ранее не обнаруживали. Эта находка позволяет проследить культурные параллели на всём пространстве Евразии от Причерноморья до Алтая», – считает директор КГКП «Объединение музеев города Алматы» Сагындыкова Ляззат Кудайбергеновна.

После завершения полного комплекса археологических исследований и проведения необходимой научной обработки обнаруженных материалов планируется включить наиболее ценные артефакты в экспозицию Музея Алматы и представить их широкой общественности.

В 2022 году Объединение получило специальную лицензию на проведение археологических раскопок и приступило к самостоятельной научно-исследовательской деятельности на территории города. Так, в том же году на территории Алатауского района в кургане, относящемся к раннему железному веку, было обнаружено непотревоженное захоронение сакского воина, датируемое V–II веками до н. э. В ходе раскопок были найдены фрагменты инкрустированного золотом меча, золотые украшения в зверином стиле, серебряные изделия и человеческие останки. В 2024 году при исследовании одного из курганов Алатауского района были обнаружены фрагменты человеческих костей, бронзовые крепёжные элементы и гвозди. Кроме того, на территории археологического парка «Сакские курганы Боралдая» с участием специалистов из Италии и Франции были проведены геофизические исследования, позволившие изучить подземную структуру памятников с применением современных методов. В 2025 году в одном из курганов раннего железного века был обнаружен древний грабительский лаз, после чего специалисты изучили конструктивные особенности памятника, характер его повреждений и степень сохранности.

Таким образом, археологическая деятельность Объединения музеев города Алматы не ограничивается проведением раскопок, а включает применение современных научных методов, направленных на комплексное изучение и сохранение археологических памятников. Сегодня Объединение продолжает исследовать археологические объекты, находящиеся под угрозой утраты, внося вклад в сохранение историко-культурного наследия города и введение новых научных данных в научный оборот.

Каждая археологическая находка – это новое свидетельство нашего прошлого. Она позволяет глубже изучить историю родного города и сохранить историческое наследие для будущих поколений.