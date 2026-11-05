Фермеры области Абай привезут в Алматы более 100 тонн продуктов по сниженным ценам

7 и 8 ноября в Алматы пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием фермеров и товаропроизводителей области Абай. Жители смогут приобрести около 20 видов продовольственной продукции по ценам на 8–20% ниже среднерыночных.

Ярмарка развернется на ул. Шевченко, на участке между улицами Пушкина и Кунаева. Всего производители привезут более 100 тонн продуктов питания.

В продаже будут представлены говядина, конина, баранина, растительное масло, молочная продукция, кумыс, мед, курт, баурсаки, кондитерские изделия и другие товары.

Продукцию будут реализовывать напрямую от производителей, без дополнительных наценок посредников. Это позволит жителям приобрести продукты по доступным ценам, а фермерам области Абай - расширить рынки сбыта.

Ярмарка проводится в рамках работы по обеспечению продовольственной безопасности Алматы и развитию прямых поставок сельскохозяйственной продукции из регионов Казахстана.