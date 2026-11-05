Аким Алматы обсудил с Hyundai Motor Group внедрение технологий умного города

В Алматы могут внедрить автономных мобильных роботов и интеллектуальные системы управления транспортом. Возможности реализации таких проектов аким города Дархан Сатыбалды обсудил на встрече с делегацией Hyundai Motor Group во главе с исполнительным вице-президентом, руководителем департамента стратегии будущего Хогын Чоном и вице-президентом компании Джэён Ли.

Одной из основных тем стало применение современных технологий в городской инфраструктуре. Дархан Сатыбалды предложил рассмотреть использование роботизированной платформы MobED и других автономных решений Hyundai Motor Group для городской мобильности и логистики.

Также стороны обсудили возможности применения искусственного интеллекта для управления транспортными потоками, автоматизации логистических процессов и развития сети зарядных станций для электромобилей.

В ходе встречи затронули и дальнейшее развитие автомобильного производства. В 2025 году на заводе Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы выпустили более 52 тыс. автомобилей. На предприятии создано порядка 1 700 рабочих мест.

Напомним, в сентябре 2026 года во время государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея были подписаны коммерческие документы по проектам в Алматы на общую сумму около 238,3 млн долларов. Они предусматривают расширение автомобильного производства, локализацию выпуска автокомпонентов, строительство многопрофильной клиники и гостиницы Lotte.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над предложенными проектами. Акимат Алматы выразил готовность содействовать взаимодействию Hyundai Motor Group с профильными организациями и местными партнерами.