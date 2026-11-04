Театр им. Наталии Сац в Алматы вновь откроет двери после масштабной реконструкции

С 6 по 8 ноября Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Наталии Сац в Алматы вновь примет зрителей. К открытию обновленного комплекса подготовили специальную программу, в которую вошли музыкальная сказка «Кот в сапогах», комедия «Страсти по Шекспиру» и гала-представление «САЦ. Возвращение домой».

Историческое здание сохранило свой архитектурный облик, при этом внутри модернизировали инженерные сети, звуковое, световое и сценическое оборудование. Реставраторы восстановили мозаичные композиции, мраморные поверхности и другие элементы интерьера. Основную сцену оснастили современной техникой, которая расширит возможности для постановки спектаклей.

Рядом построили новый корпус с камерной сценой им. Бориса Преображенского — заслуженного деятеля Казахстана и России, руководившего театром с 1986 по 2005 год.

Зал рассчитан на 260 зрителей и выполнен в формате Black Box. Его особенность - возможность менять расположение сцены и зрительских мест в зависимости от постановки.

Здесь также оборудовали большой и два малых репетиционных зала, балетный класс и художественно-производственные мастерские.

Для самых маленьких посетителей предусмотрен Baby Hall, где дети смогут познакомиться с театральным искусством. Кроме того, появятся пространство для чтения и творческих встреч Book Hall и учебный театр детской студии Sats ComUnity.

Теперь театр сможет проводить спектакли одновременно на основной и камерной сценах, а дополнительные помещения будут использоваться для репетиций, занятий детской студии и творческих мероприятий.

Программа открытия:

6 ноября, 11:00 — музыкальная сказка «Кот в сапогах»;

6 ноября, 19:00 — комедия «Страсти по Шекспиру»;

7 ноября — гала-представление «САЦ. Возвращение домой», посвященное дню рождения театра и открытию обновленного здания;

7 и 8 ноября, 12:00 — музыкальная сказка «Кот в сапогах»;

7 и 8 ноября, 18:00 — комедия «Страсти по Шекспиру».