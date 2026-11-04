Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел аппаратное совещание, посвященное защите прав детей, соблюдению строительных норм, санитарному состоянию города, работе общественного транспорта и подготовке городского хозяйства к зиме.

В первую очередь обсудили вопросы профилактики насилия против детей и буллинга, а также взаимодействия ответственных ведомств. В 2027 году в Алматы планируется открыть специализированный кабинет, где дети, пострадавшие от насилия, смогут получить медицинскую, психологическую и правовую помощь. Также рассмотрели необходимость расширения Центра поддержки детей № 1.

Следующим вопросом стали результаты работы управления градостроительного контроля. Сейчас в Алматы строятся 1 346 объектов, из которых 377 бюджетных и 969 коммерческих. С начала года проведено 1 944 внеплановые проверки, выявлено 1 236 нарушений. Общая сумма наложенных штрафов составила 619,4 млн тенге.

С начала октября приостановлены работы на 22 строительных объектах. За нарушения лицензионных требований приостановлено действие 570 лицензий, еще 45 прекращены. Кроме того, в городе снесены 53 незаконных объекта.

Отдельно обсудили проблемы с передачей инженерных сетей в жилых комплексах. В некоторых домах застройщики не передают коммуникации обслуживающим организациям, из-за чего жители сталкиваются с перебоями коммунальных услуг. Дархан Сатыбалды поручил усилить контроль за качеством строительства и выполнением обязательств застройщиков.

По вопросам земляных работ глава города потребовал обеспечить качественное восстановление дорожного покрытия и не допускать повторных разрытий на недавно отремонтированных участках.

Также аким поручил усилить санитарную очистку города, своевременно вывозить строительный мусор, очищать арыки и приводить в порядок территории после завершения ремонтных и благоустроительных работ.

Кроме того, Дархан Сатыбалды поручил проверить готовность городского хозяйства к зиме и принять меры по улучшению работы общественного транспорта, особенно на маршрутах, где жители жалуются на переполненность автобусов в часы пик.