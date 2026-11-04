Французский шеф-повар с тремя звездами Michelin оценил гастрономический потенциал Алматы

Алматы становится точкой притяжения не только для любителей активного отдыха и спорта, но и для представителей мировой гастрономии. В рамках международного теннисного турнира Almaty Open ATP 250 город посетил французский шеф-повар Фабьен Ферре – самый молодой во Франции обладатель трех звезд Michelin.

Во время визита шеф-повар приготовил авторское блюдо для почетных гостей турнира, представив свою гастрономическую философию. Также он посетил матчи Almaty Open и познакомился с городом.

Особый интерес Ферре вызвали местные продукты и возможности их использования в современной кухне. По его словам, в Алматы есть ингредиенты, из которых можно создавать интересные и вкусные гастрономические предложения. Он также отметил гостеприимство жителей города. Для шеф-повара это уже второй визит в Алматы.

Отдельно Фабьен Ферре подчеркнул, что Казахстан – страна возможностей для развития гастрономического туризма. По его мнению, здесь есть необходимые предпосылки для формирования собственного гастрономического направления, основанного на местных продуктах и самобытности национальной кухни.

Международное признание уже получают и рестораны Алматы, представленные в рейтингах The World’s 50 Best Discovery, La Liste и WHERETOEAT INTERNATIONAL, а также отмеченные премией Tatler Best Kazakhstan. Интерес шеф-поваров мирового уровня к гастрономии города открывает новые возможности для продвижения Алматы на международной туристской карте.