В рамках стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, а также недопущения необоснованного роста цен управлением предпринимательства и инвестиций города Алматы совместно с Департаментом торговли и защиты прав потребителей города Алматы при участии других государственных органов на постоянной основе проводится комплекс мероприятий по регулированию ценовой ситуации на продовольственном рынке.

В частности, на регулярной основе проводятся заседания Региональной комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров. В рамках деятельности комиссии на системной основе осуществляется мониторинг и анализ соблюдения требований законодательства в сфере торговой деятельности во всех крупных торговых объектах, торговых сетях, супермаркетах, на торговых рынках, а также в магазинах у дома.

Особое внимание уделяется соблюдению предельного размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

По результатам проводимой работы с начала текущего года за допущенные нарушения, в том числе превышение установленного размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары и несоблюдение иных требований законодательства в сфере регулирования торговой деятельности, в отношении недобросовестных субъектов предпринимательства составлено 2 003 административных протокола на общую сумму свыше 82 млн тенге.

Работа в данном направлении продолжается и направлена на обеспечение соблюдения требований законодательства и поддержание стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке города.