ИИ ускоряет диагностику: лаборатория Алматы обрабатывает до 15 тысяч проб в сутки

В Алматы руководители управлений здравоохранения Казахстана ознакомились с работой высокотехнологичной лаборатории инфекционной больницы имени И. Жекеновой. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

Комплекс площадью 2 480 кв. метров способен обрабатывать до 15 тысяч биологических проб в сутки и проводить до 5 млн исследований в год.

Ключевое технологическое решение — автоматизированная трековая система с элементами искусственного интеллекта. Она обеспечивает полный цикл обработки биоматериала: от поступления и сортировки проб до проведения исследований и передачи результатов.

Автоматизация сокращает ручные операции, минимизирует человеческий фактор, ускоряет диагностику и повышает биологическую безопасность. Работа лаборатории направлена на повышение эффективности диагностики, сокращение сроков получения результатов и обеспечение эпидемиологической безопасности Алматы.

Комплекс включает пять направлений: автоматизированную лабораторию, ИФА, ПЦР, микробиологию и паразитологические исследования.

Также участникам представили цифровую систему обмена данными с медицинскими организациями города, централизованную транспортировку биоматериала и контроль качества исследований.

Внедрение таких технологий позволяет централизовать лабораторные исследования, оптимизировать ресурсы и повысить качество медицинской помощи. Опыт Алматы рассматривается как перспективная модель для развития лабораторной службы в регионах Казахстана