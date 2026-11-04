Более 15 тыс. алматинцев пользуются льготами на коммунальных парковках

В Алматы 15 344 автовладельца пользуются льготами на коммунальных платных парковках. В городе продолжается работа по совершенствованию системы коммунальных платных парковок с учетом интересов различных категорий жителей. И одним из приоритетных направлений останется обеспечение доступности парковочной инфраструктуры для социально уязвимых групп населения и других категорий градов, имеющих право на льготы. Об этом сообщили в КГП «Алматы Паркинг».

Льготы предусмотрены для людей с особыми потребностями I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей, представителей семей, пострадавших от последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Также они распространяются на владельцев электромобилей и специального транспорта.

В настоящее время в городе насчитывается более 17 тыс. коммунальных парковочных мест. В дальнейшем их количество планируется увеличить до 25 тыс.

Одновременно в Алматы намерены упростить оформление льготных разрешений и развивать цифровые сервисы, чтобы автовладельцы могли получать необходимые услуги с меньшими временными затратами.

В КГП «Алматы Паркинг» отмечают, что расширение парковочной сети будет сопровождаться улучшением качества обслуживания и повышением доступности парковок для разных категорий жителей.