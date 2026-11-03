Reuters рассказал, чем Алматы привлекает международных путешественников

Алматы вошел в международную повестку туристических медиа: Reuters опубликовал путеводитель Almaty like a local («Алматы глазами местных жителей») в рубрике City Memo. Материал представляет город как самостоятельное направление для путешествий по Центральной Азии, раскрывая его через городскую культуру, гастрономию и близость гор.

Reuters – международное информационное агентство, основанное в Лондоне в 1851 году. Сегодня оно входит в состав Thomson Reuters и относится к числу крупнейших мировых поставщиков новостей, работающих с международными СМИ и профессиональной аудиторией.

В центре путеводителя – места и впечатления, формирующие туристический образ Алматы. Среди них исторический центр и «Золотой квадрат», Зеленый базар, рестораны национальной кухни и архитектурное наследие города. Природную составляющую путешествия представляют горный курорт Shymbulak, маршруты в предгорьях Тянь-Шаня, Кольсайские озера и Чарынский каньон.

Главный акцент – разнообразие впечатлений в рамках одной поездки: от прогулок по мегаполису и знакомства с местной гастрономией до горных маршрутов и природных ландшафтов. Именно сочетание городской среды и доступности гор формирует одну из ключевых особенностей Алматы как туристического направления.

Публикация Reuters способствует международному продвижению города и повышению его узнаваемости среди зарубежных путешественников. По прогнозам, в 2026 году Алматы посетят более 800 тысяч иностранных туристов.