В Алматы завершилась ярмарка ремесленников с участием международных экспертов

В Алматы завершилась двухдневная ярмарка ремесленников, объединившая казахстанских мастеров, предпринимателей и представителей международного профессионального сообщества. Участники представили свою продукцию, нашли новых покупателей и наладили деловые контакты.

Ярмарка прошла 31 октября – 1 ноября в выставочном центре «Атакент». Посетителям представили авторские украшения, изделия из войлока, кожи и меха, керамику, экологичные игрушки и другие образцы декоративно-прикладного искусства. Программа также включала мастер-классы и демонстрации традиционных ремесленных техник.

За два дня мастера реализовали авторские изделия и привлекли новых покупателей. В частности, ювелир Леонид Шкляев отметил высокий спрос на украшения ручной работы, а мастер по батику Ирина Гамблевская продала более 20 изделий.

В мероприятии приняли участие представители Всемирного совета ремесел (World Crafts Council), объединяющего профессиональные сообщества разных стран. Это открыло дополнительные возможности для обмена опытом, продвижения казахстанских изделий на зарубежных рынках и развития сотрудничества с иностранными мастерами.

Во время ярмарки также была презентована цифровая платформа «Шебер», предназначенная для продвижения изделий отечественных ремесленников и поиска новых покупателей.

По завершении мероприятия участникам вручили благодарственные письма за вклад в развитие ремесленного искусства и сохранение национальных традиций.

Ярмарка организована по инициативе Бюро по туризму Алматы при поддержке акимата города.