В Алматы реализуются 170 инвестиционных проектов с созданием 32 тыс. рабочих мест

В Алматы реализуются 170 инвестиционных проектов общей стоимостью более 2,7 трлн тенге. В рамках их реализации предусмотрено создание порядка 32 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций города.

По итогам девяти месяцев 2026 года объем инвестиций в основной капитал составил 1,69 трлн тенге. Наибольшие вложения направлены в сферу недвижимости, транспорт и складирование, а также информацию и связь.

Отдельным направлением остается развитие специальной экономической зоны Almaty Innovation & Financial Zone (AIFZ). Сейчас на ее территории реализуется 31 проект с созданием около 2,3 тыс. рабочих мест.

В 2026 году в СЭЗ планируется запуск шести проектов. В этом году зона получила новое название Almaty Innovation & Financial Zone, а срок ее функционирования продлен до 31 декабря 2049 года.

Параллельно в городе продолжается поддержка малого и среднего предпринимательства. В текущем году на эти цели предусмотрено 41,2 млрд тенге, из которых 26 млрд тенге выделено из местного бюджета и 15,2 млрд тенге — из республиканского.

Финансирование рассчитано на поддержку 452 бизнес-проектов.

По данным управления, в Алматы действуют 368 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Объем произведенной ими продукции составил более 5,1 трлн тенге.

На долю МСБ приходится 52,1% валового регионального продукта города. По данным за первый квартал 2026 года, в этом секторе были заняты 828,1 тыс. человек.