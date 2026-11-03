В Турксибском районе Алматы завершено благоустройство дворов в микрорайоне «Жұлдыз»

В микрорайоне «Жұлдыз» Турксибского района Алматы проведен капитальный ремонт четырех дворовых территорий, расположенных возле десяти многоквартирных домов. Работы охватили дворы домов № 44–45, № 46, № 18 и № 18А. Об этом сообщили в акимате Турксибского района.

Там обновлено асфальтовое покрытие, установлены уличные тренажеры, скамейки, урны и малые архитектурные формы. На детских и спортивных площадках уложено резиновое покрытие, модернизировано наружное освещение и обустроены системы водоотведения. Также предусмотрена установка камер видеонаблюдения.

Помимо капитального благоустройства, в 2026 году текущим ремонтом в районе охватили еще 16 дворов.

Работы по обновлению общественных пространств проводятся и в рамках программы «Бюджет народного участия». В этом году в Турксибском районе реализуются 24 проекта, предложенных жителями. Среди них - благоустройство 11 скверов и пешеходных зон, восьми детских и спортивных площадок, устройство четырех систем автоматического полива и одной парковки.

В рамках программы жители могут самостоятельно предлагать проекты по благоустройству дворов, общественных территорий и развитию городской инфраструктуры.

Подробная информация о программе размещена на сайте https://budget.open-almaty.kz/.