В Алматы расширят список памятников истории и культуры местного значения

В Алматы планируют расширить список памятников истории и культуры местного значения. Специальная комиссия уже начала обследовать жилые и общественные здания, имеющие историческую, архитектурную и культурную ценность. На первом этапе для изучения отобрали 27 объектов.

Среди них - главный учебный корпус Satbayev University, ректорат КазНУ им. аль-Фараби, здание Национального банка, бывший Дом Советов на пр. Абылай хана, арка Центрального парка культуры и отдыха, старый корпус ЦУМа, Алматинский колледж им. Чайковского, Институт геологических наук, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, жилые дома завода им. Кирова, мемориальные музеи Нургисы Тлендиева и Динмухамеда Кунаева, входная арка «Атакент» и площадь Республики.

Комиссия изучит состояние этих зданий и сооружений, после чего определит, какие из них можно рекомендовать для включения в список памятников местного значения.

Сегодня в Алматы под охраной государства находятся 160 памятников истории и культуры. Из них 34 имеют республиканское значение, 126 — местное.

Большую часть составляют памятники архитектуры и градостроительства - 91 объект. Еще 50 относятся к монументальному искусству, 12 - к археологии, пять представляют собой ансамбли и комплексы, два имеют сакральное значение.

Больше всего памятников сосредоточено в Медеуском и Алмалинском районах - 65 и 50 соответственно.

Для сохранения исторических зданий и сооружений вокруг них устанавливают охранные зоны, где действуют ограничения на строительство. Это позволяет защитить не только сами памятники, но и окружающую их историческую застройку.