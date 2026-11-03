Золото и призовые места: успех алматинских фехтовальщиков на чемпионате Азии U23

11 спортсменов из Алматы стали чемпионами и призёрами чемпионата Азии по фехтованию среди спортсменов до 23 лет прошедшего с 28 октября по 2 ноября 2026 года в Манаме (Бахрейн). Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы.

Георгий Тинников и Жанарбек Жанузаков завоевали золото в составе сборной Казахстана по шпаге. В финале казахстанцы победили Гонконг - 45:44.

Қайша Жаныбек выиграла две награды: золото командного турнира по сабле и серебро личного первенства.

По две медали завоевали сёстры Лесовские. В личных соревнованиях по шпаге Мария стала серебряным призёром, Полина - бронзовым. Вместе с Каролиной Фоминой и Натальей Зиняковой они также выиграли командное серебро.

Галим Нурумов и Тимофей Семёнов стали серебряными призёрами командного турнира по рапире. Бронзу в командных соревнованиях завоевали Қайназар Нұрқатұлы в сабле и София Актаева в рапире.

По итогам чемпионата сборная Казахстана завоевала 11 наград - три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые - и заняла второе место в медальном зачёте.