В рамках разъяснения масштабных инициатив, обозначенных в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» от 28 октября 2026 года, во всех районах Алматы состоялись встречи населения с депутатами Курултая, членами Қазақстан Халық кенесі и представителями Правительства. В ходе встреч подробно обсуждались ключевые вопросы модернизации инфраструктуры, усиления социальной поддержки и повышения качества жизни граждан. Особое внимание было уделено эффективному использованию средств Национального фонда, поэтапному повышению минимальной заработной платы и ускорению строительства социальных объектов.

Мнения и предложения жителей будут учтены

В Доме социальных услуг состоялась встреча представителей сферы социальной защиты с депутатом Курултая Айдосом Сарымом, первым вице-министром труда и социальной защиты населения Ерболом Туякбаевым, членом Қазақстан Халық кенесі Айгуль Садуакасовой и руководителем Управления занятости и социальных программ Алматы Бауыржаном Жаубасовым.

Кроме того, эта рабочая группа провела встречи с представителями сфер образования и здравоохранения, а также жителями Бостандыкского и Медеуского районов.

В ходе мероприятий участникам разъяснили основные положения Послания Главы государства, цели и задачи обозначенных в нем поручений. Представители различных сфер получили возможность высказать свое мнение и внести предложения по актуальным вопросам.

— Наша главная задача — донести до населения идеи и поручения Президента, а также собрать мнения, предложения и позиции граждан по обозначенным вопросам. В ходе сегодняшней встречи представители социальной сферы подняли конкретные проблемы, требующие решения на государственном уровне. Все поступившие предложения мы фиксируем для последующей систематизации и детальной проработки, — отметил Айдос Сарым.

Член Қазақстан Халық кенесі Айгуль Садуакасова остановилась на вопросах, волнующих педагогическое сообщество. Она подчеркнула особую роль учителей в разъяснении и реализации инициатив Президента.

— Педагоги поделились своими пожеланиями и предложениями, а также подняли вопросы, связанные с воспитанием и обучением детей с особыми образовательными потребностями. Безусловно, на учителей возложена большая ответственность. Речь идет о формировании сознания подрастающего поколения, воспитании в духе концепций Президента «Адал азамат» и «Таза Қазақстан». Этим вопросам также было уделено особое внимание. В своем Послании Глава государства подчеркнул необходимость строительства и открытия новых инклюзивных центров развития, — сказала Айгуль Садуакасова.

Ключевые инициативы обсудили с жителями города

Вторая рабочая группа, в состав которой вошли депутат Курултая Сергей Пономарев, член Қазақстан Халық кенесі Мейиржан Отыншиев, вице-министр финансов Асет Турысов, член Общественного совета Алматы Аскат Кабашев и директор Палаты предпринимателей Алматы НПП «Атамекен» Шынгысхан Маманов, встретилась с жителями Алмалинского, Ауэзовского и Жетысуского районов.

Кроме того, в Доме ученых состоялась встреча с представителями научного сообщества, а в Доме инвестиций — с предпринимателями.

— За последние годы в нашей стране происходят масштабные преобразования. Казахстан вступил в новый этап развития. В своем Послании Глава государства поручил Правительству разработать конкретный план модернизации инфраструктуры. Для этого крайне важно целевое использование средств Национального фонда. На реализацию данной масштабной инициативы до конца 2029 года из Национального фонда будет направлено 6,5 трлн тенге. Инвестиции в инфраструктуру рассматриваются как долгосрочные вложения в человеческий капитал и повышение качества жизни граждан. Иными словами, государственные средства должны обеспечивать экономическую и социальную отдачу. Как подчеркнул Глава государства, историческая ответственность перед будущими поколениями заключается не только в накоплении средств на их счетах, но и в создании развитой страны, которую мы оставим им в наследство. Кроме того, в республике планируется построить 70 объектов здравоохранения и около 50 объектов образования, спорта и культуры, — сообщил депутат Курултая Сергей Пономарев.

Повышение доходов и развитие социальной инфраструктуры

Член Қазақстан Халық кенесі Мейиржан Отыншиев остановился на вопросах социальной политики и здравоохранения, разъяснив основные направления работы по реализации поручений Президента.

По его словам, одним из ключевых приоритетов Послания является повышение качества жизни населения. В связи с этим с 1 января 2027 года планируется увеличить минимальную заработную плату с 85 000 до 110 000 тенге.

— Ожидается, что это решение положительно скажется на доходах 1,8 млн граждан. Еще одно важное направление социальной политики — развитие здравоохранения и образования. В своем Послании Президент обозначил планы по строительству новых медицинских учреждений по всей стране. В частности, в Алматы предусмотрено строительство новой многопрофильной детской больницы. На прошлой неделе в городе уже начались работы по строительству крупного онкологического центра. Это можно считать первым шагом в рамках реализации Послания. Кроме того, Глава государства поднял вопрос создания доступной и безопасной среды для детей с особыми потребностями. Каждый ребенок должен иметь равные возможности для получения качественного образования, укрепления здоровья и развития своих способностей, — отметил Мейиржан Отыншиев.

Особое внимание — реальному сектору экономики

В состав третьей рабочей группы вошли депутат Курултая Айжан Скакова, вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов и председатель Общественного совета Алматы Нуржан Жакыпов.

Участники делегации провели встречи с жителями Алатауского, Наурызбайского и Турксибского районов, представителями IT-сообщества и молодежью города.

В ходе обсуждений представители государственных органов и общественных организаций затронули вопросы жилищного строительства, развития инфраструктуры, энергетики, рационального использования водных ресурсов и социальной поддержки граждан.

Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев рассказал о текущем состоянии энергетического сектора страны и предстоящих крупных проектах.

— Глава государства неизменно уделяет особое внимание развитию энергетической отрасли. Одним из ключевых направлений работы Министерства энергетики является развитие угольной генерации в электроэнергетике. Кроме того, наше министерство является уполномоченным органом в сфере газификации. По итогам прошлого года объем производства электроэнергии достиг рекордного уровня — 123,1 млрд кВт·ч. При этом объем потребления составил 124,6 млрд кВт·ч, что свидетельствует о наличии дефицита. Поэтому для укрепления энергетической безопасности и удовлетворения растущих потребностей экономики необходимо вводить новые генерирующие мощности. До конца 2029 года планируется ввести в эксплуатацию энергетические мощности общей установленной мощностью 13,3 ГВт. В следующем году также предусмотрен ввод новых мощностей на Алматинской ТЭЦ-3 на 544 МВт. Что касается газификации, в настоящее время серьезных проблем в Алматы нет, — было отмечено в ходе встречи.

Депутат Курултая Айжан Скакова, в свою очередь, обратила внимание на инициативы, непосредственно влияющие на повседневную жизнь граждан. Особое значение она придала формированию экологической культуры среди алматинцев, в том числе бережному отношению к водным ресурсам.

— Результаты реформ должна ощутить каждая семья. Государственная поддержка должна доходить до тех, кто действительно в ней нуждается, а экономический рост — сопровождаться созданием новых рабочих мест и увеличением реальных доходов населения. Для Алматы особенно важна водная безопасность. Необходимо рационально использовать питьевую воду и по возможности заменять ее технической там, где это допустимо, — подчеркнула Айжан Скакова.

В 15 встречах приняли участие около 2 500 человек

В общей сложности в Алматы состоялось 15 встреч, направленных на разъяснение основных положений Послания. В мероприятиях приняли участие около 2 500 человек.

Встречи охватили жителей различных районов мегаполиса, представителей бизнеса, научного сообщества, социальной сферы, образования, здравоохранения, IT-отрасли и молодежь.

Открытый формат диалога позволил участникам задать волнующие их вопросы, получить разъяснения по ключевым инициативам Главы государства и внести предложения по решению актуальных проблем.

Все озвученные мнения и предложения были приняты во внимание для дальнейшего рассмотрения и проработки.

Подобные встречи способствуют укреплению взаимодействия между государством и обществом, повышению информированности граждан о проводимых реформах и формированию общей ответственности за будущее страны. Они также позволяют учитывать позицию населения при определении приоритетов социально-экономического развития и реализации задач, поставленных Президентом.