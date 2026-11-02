В Алматы более 1 500 школьников начали вторую четверть в обновлённых зданиях

Новые лаборатории, обновлённые классы и спортивные площадки – в Медеуском районе Алматы после капитального ремонта вновь открылись гимназия №56 имени К. Сатпаева и школа-интернат №17. Сегодня за парты в обновлённых зданиях вернулись 1 400 учеников гимназии и 166 воспитанников школы-интерната.

В гимназии №56 стало больше возможностей для изучения науки и технологий. Здесь открылись кабинет робототехники и STEM-кабинет с современной лабораторией. Обновлены лаборатории физики и химии, в учебных классах установлены новая мебель и компьютерная техника.

Изменились и пространства для занятий после уроков. Актовый зал перенесли в более просторное помещение и оснастили новым оборудованием, модернизировали библиотеку. Спортивный зал расширили, оборудовали раздевалки с душевыми. На территории гимназии обновили футбольное и баскетбольное поля, беговую дорожку.

В школе-интернате №17 ремонт охватил как учебные, так и жилые помещения. Дети находятся здесь пять дней в неделю, поэтому наряду с оснащением классов особое внимание уделили условиям проживания. В спальных комнатах установили новые кровати и мебель, столовую на 120 мест оборудовали новой техникой. Воспитанники обеспечены пятиразовым горячим питанием.

Кабинеты истории, биологии и английского языка получили современное оборудование. В школе-интернате установили интерактивные доски, обновили спортивный зал и спортивную площадку.

Отдельное внимание уделили безопасности зданий. В школе-интернате №17 провели сейсмоусиление, а в гимназии №56 обновили инженерные сети, системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Возвращение в обновлённые здания позволило детям начать вторую четверть в комфортной среде с новыми возможностями для учёбы, творчества и спорта.