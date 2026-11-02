Педагоги Алматы стали победителями VI Республиканской спартакиады учителей Казахстана
С 25 октября по 1 ноября 2026 года в Алматы прошла VI Республиканская спартакиада учителей Казахстана. В масштабном спортивном мероприятии приняли участие около 1 300 педагогов из 17 областей и 3 городов республиканского значения. Участники соревновались по 9 видам спорта.
В программу спартакиады вошли волейбол, футбол, баскетбол 3×3, настольный теннис, тогызкумалак, бес асык и асык ату. В ходе соревнований участники продемонстрировали высокий уровень спортивного мастерства, командный дух и стремление к победе.
По итогам соревнований победители и призёры в отдельных видах спорта распределились следующим образом:
Тогызкумалак
I место — Кызылординская область;
II место — город Астана;
III место — Костанайская область.
Бес асык
I место — Кызылординская область;
II место — Алматинская область;
III место — город Астана.
Асык ату
I место — город Алматы;
II место — Карагандинская область;
III место — Алматинская область.
Баскетбол 3×3 (мужчины)
I место — город Алматы;
II место — Кызылординская область;
III место — город Астана.
Баскетбол 3×3 (женщины)
I место — город Алматы;
II место — Костанайская область;
III место — Туркестанская область.
Настольный теннис
I место — город Алматы;
II место — город Шымкент;
III место — Кызылординская область.
Футбол
I место — Алматинская область;
II место — Жамбылская область;
III место — Актюбинская область.
Волейбол (женщины)
I место — город Шымкент;
II место — город Алматы;
III место — Восточно-Казахстанская область.
Волейбол (мужчины)
I место — Кызылординская область;
II место — город Алматы;
III место — Актюбинская область.
По итогам общекомандного зачёта сборная города Алматы заняла I место, став чемпионом VI Республиканской спартакиады учителей Казахстана.
Этот результат наглядно продемонстрировал высокий уровень спортивной подготовки, сплочённость и целеустремлённость педагогов Алматы.
Спартакиада внесла значительный вклад в укрепление дружеских связей между учителями, развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни.