Педагоги Алматы стали победителями VI Республиканской спартакиады учителей Казахстана

С 25 октября по 1 ноября 2026 года в Алматы прошла VI Республиканская спартакиада учителей Казахстана. В масштабном спортивном мероприятии приняли участие около 1 300 педагогов из 17 областей и 3 городов республиканского значения. Участники соревновались по 9 видам спорта.

В программу спартакиады вошли волейбол, футбол, баскетбол 3×3, настольный теннис, тогызкумалак, бес асык и асык ату. В ходе соревнований участники продемонстрировали высокий уровень спортивного мастерства, командный дух и стремление к победе.

По итогам соревнований победители и призёры в отдельных видах спорта распределились следующим образом:

Тогызкумалак

I место — Кызылординская область;

II место — город Астана;

III место — Костанайская область.

Бес асык

I место — Кызылординская область;

II место — Алматинская область;

III место — город Астана.

Асык ату

I место — город Алматы;

II место — Карагандинская область;

III место — Алматинская область.

Баскетбол 3×3 (мужчины)

I место — город Алматы;

II место — Кызылординская область;

III место — город Астана.

Баскетбол 3×3 (женщины)

I место — город Алматы;

II место — Костанайская область;

III место — Туркестанская область.

Настольный теннис

I место — город Алматы;

II место — город Шымкент;

III место — Кызылординская область.

Футбол

I место — Алматинская область;

II место — Жамбылская область;

III место — Актюбинская область.

Волейбол (женщины)

I место — город Шымкент;

II место — город Алматы;

III место — Восточно-Казахстанская область.

Волейбол (мужчины)

I место — Кызылординская область;

II место — город Алматы;

III место — Актюбинская область.

По итогам общекомандного зачёта сборная города Алматы заняла I место, став чемпионом VI Республиканской спартакиады учителей Казахстана.

Этот результат наглядно продемонстрировал высокий уровень спортивной подготовки, сплочённость и целеустремлённость педагогов Алматы.

Спартакиада внесла значительный вклад в укрепление дружеских связей между учителями, развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни.