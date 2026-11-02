Промышленное производство Алматы выросло на 22,2% за девять месяцев 2026 года

В Алматы за январь-сентябрь 2026 года произведено промышленной продукции на 1,97 трлн тенге, что на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной рост обеспечили машиностроение, пищевая и фармацевтическая промышленность. Об этом сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций города.

Объем обрабатывающей промышленности достиг 1,67 трлн тенге, или 84,8% всего промышленного производства. По темпам роста этого сектора Алматы занимает первое место среди регионов Казахстана.

Наиболее заметная динамика отмечается в машиностроении, где производство увеличилось на 66,3%. Значительную часть выпуска составляет автотранспортная продукция.

Пищевая промышленность выросла на 9,4%, достигнув 261 млрд тенге. В фармацевтической отрасли рост составил 20,4%, а объем производства - 21,8 млрд тенге.

Развитию промышленности способствует запуск новых предприятий в Индустриальной зоне Алматы. С начала года здесь реализованы пять проектов общей стоимостью 5,8 млрд тенге, благодаря которым создано 345 рабочих мест.

Среди новых объектов - завод по производству ALC-панелей и газоблоков, логистический центр Euro Truck Service, расширенное производство оборудования для тепло- и водоснабжения, а также два малых промышленных парка.

До конца 2026 года планируется запуск еще шести проектов на 6,7 млрд тенге с созданием 346 рабочих мест.

Всего участниками Индустриальной зоны являются 163 компании, реализующие проекты на сумму более 1 трлн тенге. Их реализация предусматривает создание свыше 10 тыс. рабочих мест.