В Алматы в микрорайоне Боралдай обустроили сквер в рамках «Бюджета народного участия»
В Алматы, в микрорайоне Боралдай, по адресу: улица Азат, 23, появилось новое общественное пространство для отдыха жителей.
Сквер благоустроили в рамках программы «Бюджет народного участия», которая позволяет горожанам предлагать проекты по улучшению городской среды.
На территории установили беседки и скамейки, оборудовали зону для игры в шахматы, обустроили газон и зелёную зону. Для комфортного отдыха в вечернее время предусмотрено уличное освещение.
В осенний период здесь также планируется высадить ели высотой 3-4 метра.
Теперь у жителей микрорайона есть ещё одно уютное место для прогулок, семейного отдыха и общения на свежем воздухе.
Всего в 2026 году в Алатауском районе Алматы в рамках программы «Бюджет народного участия» реализуется 43 проекта по благоустройству.
Подать заявку на участие в программе можно на сайте: https://budget.open-almaty.kz/