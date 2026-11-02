Алматинец Нуркожа Кайпанов завоевал серебро чемпионата мира по борьбе

Алматинский борец Нуркожа Кайпанов стал серебряным призёром чемпионата мира по борьбе, прошедшего в Астане с 24 октября по 1 ноября. В соревнованиях приняли участие около 900 спортсменов из 135 стран. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы.

Кайпанов выступал в весовой категории до 74 кг по вольной борьбе. Он одержал четыре победы и стал единственным представителем сборной Казахстана, вышедшим в финал этого чемпионата.

В первом поединке алматинец победил представителя Косово Эгзона Джони со счётом 10:0, затем одолел азербайджанца Турана Байрамова - 4:0. В четвертьфинале Кайпанов досрочно выиграл у представителя Таджикистана Виктора Рассадина - 11:0. В полуфинале он взял верх над японцем Ёсиносукэ Аояги со счётом 3:1.

В финале Нуркожа уступил россиянину Иналбеку Шериеву и завоевал серебряную медаль.

Эта награда стала для Кайпанова четвёртой на взрослых чемпионатах мира. В 2019 году он выиграл серебро, в 2024-м - золото, а в 2025-м - бронзу. Кроме того, алматинский спортсмен трижды становился чемпионом Азии.