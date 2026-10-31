В Алматы с 27 по 31 октября прошел образовательный конкурс Ideathon by QYZfond, объединивший студенток колледжей и представителей бизнеса. Более 800 участниц разработали инновационные решения для 10 ведущих компаний, а победительницы получили возможность пройти профессиональную практику или обучение у бизнес-партнеров.

Проект организован управлением образования города Алматы совместно с Общественным фондом «Казахстанский фонд культурного, социального и образовательного развития» (Qyzfond). Его главная цель — раскрыть потенциал студенток системы технического и профессионального образования (ТиПО), дать им возможность применить знания на практике и установить прямые контакты с работодателями.

Масштаб конкурса подтверждают следующие цифры: на участие зарегистрировались 882 студентки, из которых 864 приступили к работе в первый день. Около 780 участниц дошли до завершения конкурса. Из 190 сформированных команд 172 разработали и защитили собственные проекты. В гранд-финал прошли 30 сильнейших команд, объединивших 136 финалисток.

Конкурс охватил около 56 колледжей Алматы и проходил по 10 отраслевым направлениям на площадках 10 колледжей. Участницы работали над реальными бизнес-кейсами, представляя свои решения в формате визуальных презентаций. Особое внимание уделялось развитию командной работы, аналитического мышления, аргументации и навыков публичных выступлений.

Поддержку проекту оказали 18 бизнес-партнеров, среди которых Microsoft, DASM, Swissôtel, Vanilla, Wolt, Parqour.kz, Roca Kazakhstan, Mary Kay, QR и TIDAM. Более 50 менторов сопровождали участниц на протяжении конкурса. Также в организации были задействованы 10 кураторов колледжей и 200 волонтеров.

Гранд-финал состоялся 31 октября в формате выставки проектов. Участницы смогли представить свои разработки представителям компаний-партнеров, пообщаться с топ-менеджерами и передать им резюме для дальнейшего профессионального взаимодействия.

Победители конкурса получили возможность пройти профессиональную практику или обучение в компаниях-партнерах. Золотыми призерами стали:

- Roca Kazakhstan — команда «КАрх 25-8», колледж КАЗГАСА;

Parqour.kz — команда OurVision, Инновационный технический колледж Алматы;

Swissôtel — команда diVas, Педагогический колледж иностранных языков;

Mary Kay — команда VMK MEDFORCE, Высший медицинский колледж Управления общественного здравоохранения;

Wolt — команда Qadam Trade, Многопрофильный колледж UIB;

Microsoft — команда CyberKumbez, Алматинский колледж сервиса и технологий;

Vanilla — команда The Avengers, Многопрофильный колледж UIB;

QR — команда «Смотря какой fabric!», Алматинский колледж автомобильной и модной индустрии;

TIDAM — команда «Стая», колледж Международной Академии Бизнеса;

DASM — команда Rise, Алматинский технологическо-финансовый и инновационно-технический колледж. Специальный приз трека также получила команда Market Queens из Многопрофильного колледжа UIB.

Ideathon by QYZfond стал площадкой для взаимодействия образования и бизнеса, позволив студенткам продемонстрировать свои компетенции и предложить практические решения для различных отраслей экономики. Проект также открыл новые возможности для профессиональной ориентации, получения практического опыта и дальнейшего трудоустройства молодых специалистов.